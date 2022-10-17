Хранение заготовок в жилом доме может обернуться штрафом
Граждане, которые используют подвалы многоквартирных домов для хранения заготовок, рискуют получить штраф. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист Елена Кудерко.
По ее словам, одно дело хранить банки с соленьями в подвалах частных домов, и совсем другое - использовать для этих целей аналогичные помещения многоэтажек, где обычно спрятаны коммуникации и инженерное оборудование.
«Складирование вещей собственников расценивается как нарушение требований пожарной безопасности, за что налагается административный штраф от двух до трех тысяч рублей», - пояснила эксперт.
Она добавила, что подвал многоэтажного дома не предназначен для хранения личных вещей, если это не предусмотрено техпаспортом или проектом.
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