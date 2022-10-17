Хранение заготовок в жилом доме может обернуться штрафом

09:15, 17 октября 2022, ПАИ

Граждане, которые используют подвалы многоквартирных домов для хранения заготовок, рискуют получить штраф. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист Елена Кудерко.

По ее словам, одно дело хранить банки с соленьями в подвалах частных домов, и совсем другое - использовать для этих целей аналогичные помещения многоэтажек, где обычно спрятаны коммуникации и инженерное оборудование.

«Складирование вещей собственников расценивается как нарушение требований пожарной безопасности, за что налагается административный штраф от двух до трех тысяч рублей», - пояснила эксперт.

Она добавила, что подвал многоэтажного дома не предназначен для хранения личных вещей, если это не предусмотрено техпаспортом или проектом.