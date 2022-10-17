В России увеличились продажи препаратов для потенции и противозачаточных

10:13, 17 октября 2022, ПАИ

В России выросли продажи противозачаточных средств, препаратов для повышения потенции и лекарств от эректильной дисфункции, следует из исследования Центра развития перспективных технологий. По данным экспертов, при текущем спросе дефицита лекарственных препаратов не ожидается, пишет «Коммерсантъ».

Согласно результатам исследований, с которыми ознакомился РБК, с июля по сентябрь россияне приобрели на 88% больше упаковок лекарств для повышения потенции (2,7 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также за третий квартал граждане России купили 4 млн упаковок противозачаточных, это на 11% больше, чем в 2021 году.

За эти три месяца на средства от эректильной дисфункции россияне потратили 2,1 млрд руб. По сравнению с прошлым годом их затраты увеличились на 75%.

Эксперты установили, что в среднем на 10 тыс. взрослых мужчин, проживающих в России, пришлось 558 упаковок лекарств для повышения потенции. Максимальный объем продаж зафиксирован в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Московской области, Камчатском крае и Москве.

Среди регионов-лидеров по продажам противозачаточных — Амурская область, Карелия, Забайкальский край, а также Мурманская и Свердловская области. В среднем на 10 тыс. взрослых женщин в России пришлось 976 проданных пачек противозачаточных средств. При этом в Амурской области показатель почти в два раза выше среднего — 1798 упаковок.

Аналитики центра отмечают, что при таком спросе в России противозачаточных хватит на полгода, а запасов препаратов для повышения потенции — более чем на год.

С начала года спрос на презервативы снизился примерно на 16,5% в аптеках и более чем на 6% — в торговых сетях. В то же время продажи альтернативных средств контрацепции в аптеках и на маркетплейсах выросли. Как отмечают эксперты DSM Group, таким образом граждане пытаются сэкономить на фоне падения доходов.