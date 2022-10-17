В России предложили снять бронь от призыва с парламентариев

10:59, 17 октября 2022, ПАИ

Поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» подготовили депутаты Госдумы. По информации «Известий», их планируют внести в ГД сегодня, 17 октября.

Документом предлагается отменить бронь для сенаторов и депутатов Госдумы, которые должны получать отсрочку на общих основаниях с остальными гражданами.

Согласно действующему законодательству, право на отсрочку, включая парламентариев, есть у семи категорий граждан. Новыми нормами отсрочку от призыва предлагается предоставить 16 категориям россиян, из которых десять — новые. Среди них сыновья (родные братья) погибших военнослужащих по призыву; граждане, которые имеют ребёнка и воспитывают его без отца (матери); родители (усыновители) или опекуны, которые ухаживают за ребёнком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства I группы, а также матери, у которых четверо и более детей до восьми лет, если они воспитывают их без мужа.

Также документ устанавливает две новые категории по призыву на военную службу по частичной мобилизации в первоочередном порядке. К первой предлагают отнести тех, кто проходит военную службу в войсках национальной гвардии РФ, в спасательных воинских формированиях, Службе внешней разведки РФ, органах Федеральной службы безопасности, военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета РФ и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки, а также в воинских подразделениях федеральной противопожарной службы; ко второй — граждан, которых уволили с военной службы, и зачисленных в запас Вооружённых сил РФ.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов – это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. Завершится частичная мобилизация в течение двух недель.