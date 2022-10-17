Псковским школьникам помогут определиться с будущей профессией

11:22, 17 октября 2022, ПАИ

Профориентацию по профессиям будущего проведут для псковских школьников в «Кванториуме». Об этом сообщила директор школы Надежда Григорьева в эфире нового выпуска программы «Псковский телеграм Online».

«Кванториум выиграл грант в Фонде президентских грантов, и мы будем реализовывать профориентационную историю. Ребята из трёх псковских школ № 2, № 9 и четвёртого лицея смогут пройти тестирование и серию мастер-классов, чтобы понять, для них ли профессии будущего — программист, 3D-дизайнер, геотехнолог», - рассказала она.

По её словам, с конца ноября начнутся тестирования, а в январе стартуют мастер-классы.