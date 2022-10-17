Круглый стол о грудном вскармливании проходит в медиацентре ПАИ
Круглый стол «Грудное вскармливание: правда и стереотипы» проходит сегодня в медиацентре Псковского агентства информации.
Почему женщины не кормят грудью своих детей? Почему врачи и психологи рекомендуют грудное вскармливание? Может ли современная смесь полноценно заменить материнское молоко? Кому противопоказано грудное вскармливание?
Об этом поговорят с врачами, психологами, кормившими мамами и консультантами по грудному вскармливанию.
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