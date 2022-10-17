Безработный ограбил псковичку на улице Экипажа Гудина

11:52, 17 октября 2022, ПАИ

Злоумышленник с применением насилия похитил сумку с деньгами у 40-летней женщины, после чего скрылся. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступление произошло в Пскове 15 октября около 19:00 на улице Экипажа Гудина. Потерпевшая обратилась за помощью к полицейским.

Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по городу Пскову провели оперативно-разыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого.Им оказался безработный 34-летний житель Пскова, ранее судимый, в том числе и за грабеж. Похищенное изъято.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Проводится расследование.