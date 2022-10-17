Выдвижение кандидатов на пост главы Пушкиногорского района продлится до 3 ноября

11:59, 17 октября 2022, ПАИ

Документы для участия в досрочных выборах на пост главы Пушкиногорского района можно подать до 3 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии региона.

Желающие выдвинуться на пост главы муниципалитета должны до 18:00 3 ноября подать документы в территориальную избирательную комиссию Пушкиногорского района.

Территориальная избирательная комиссия находится в здании администрации района по адресу: поселок Пушкинские Горы, улица Ленина, дом 6, кабинет 47, 45 (3 этаж). Контактные телефоны: 8 (81146) 2-17-70, 2-20-94.

График работы: в будние дни — с 8:00 до 17:00 (перерыв: с 13:00 до 14:00), в выходные — с 10:00 до 14:00. В день, в который истекает срок представления документов для выдвижения, — с 8:00 до 18:00.

Напомним, Псковский областной суд оставил в силе приговор в отношении Александра Баранова, признанного Пушкиногорским районным судом виновным в превышении должностных полномочий. 4 октября районное Собрание депутатов досрочно прекратило полномочия главы Пушкиногорского района Александра Баранова.