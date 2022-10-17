Расписание авиарейса Псков – Казань изменится с конца октября

12:13, 17 октября 2022, ПАИ

Расписание авиарейса Псков — Казань изменится с 30 октября. Об этом сообщается на сайте авиакомпании-перевозчика UVT Aero.

С 30 октября в воскресенье самолёт из Казани будет вылетать в Псков в 5:10 и прилетать в 7:10. Из Пскова в Казань вылет планируется в 8:00 и посадка в столице Татарстана в 10:20.



По средам (начиная с 2 ноября) вылет из Казани ожидается в 11:55, прилет в Псков — в 13:55, из Пскова — в 14:45 и прибытие в Казань — в 16:50.



Отметим, что бронирование билетов на рейс открыли на ноябрь только на рейсы в среду.