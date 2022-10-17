Посылки для военных собрали школьники из Струг Красных

13:18, 17 октября 2022, ПАИ

Гумманитарную помощь и письма отправили военнослужащим учащиеся 9 «А» класса Струго-Красненской средней школы. Об этом сообщает газета «Струги».

«В пятницу, 14 октября, мы с учениками решили принять участие в акции, которую объявил Центр добровольчества. Скинула эту информацию в группу родителям, и сегодня, вы видите сами, как ответственно все к этому подошли. Еще мы написали письма для наших защитников», — рассказала классный руководитель Ольга Епифанова.

В Центр добровольчества школьники пришли с лозунгом «Своих не бросаем».

«Военные защищают нашу Родину, нам нужно их поддержать. Благодаря им у нас мирное небо над головой», — отметил ученик 9 «А» класса Марк Абрамов.