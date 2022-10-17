«АвтоВАЗ» хочет расширить программу субсидирования покупки автомобилей

13:54, 17 октября 2022, ПАИ

«АвтоВАЗ» предложил расширить действие программы поддержки спроса на автомобили на пенсионеров, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, сообщает ТАСС.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в Совете Федерации рассказал, что сейчас идет резкая «просадка» спроса, его необходимо стимулировать.

«В данном случае речь не идет о какой-то финансовой поддержке непосредственно «АвтоВАЗа» или других компаний-автопроизводителей, или же тех, кто производит компонентную базу. Мы говорим о социальной поддержке тех слоев населения, которые могут купить автомобиль, но по понятным причинам откладывают приобретение товаров длительного спроса. И здесь мы считаем необходимым расширить ту программу, которая действует сейчас, включив в перечень такие категории, как пенсионеры, военнослужащие, работники правоохранительных органов», - пояснил Соколов.