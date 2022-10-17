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Страна и мир

В ДНР заявили об обмене пленными с Украиной по формуле «110 на 110»

Фото: РИА Новости. Сергей Аверин

Обмен пленными с Украиной по формуле «110 на 110» проходит сегодня, 17 октября. ДНР отдаёт Киеву в основном женщин, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Сегодня проходит обмен по формуле «110 на 110». Мы Киеву отдаём в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Также свободу получат 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ, передает его слова РИА Новости.

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