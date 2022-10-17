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Общество

Елена Бибикова ознакомилась с работой геронтологического центра в Пскове

Фото здесь и далее: Телеграм-канал Елены Бибиковой

Вопросы совершенствования качества оказания медицинской помощи пожилым людям обсудила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова с главным врачом Псковского госпиталя ветеранов войн Сергеем Белявским. Об этом сенатор сообщила в своём телеграм-канале.

«Поддержка граждан старшего поколения в приоритете социальной политики государства. Разработана стратегия действий в интересах граждан старшего поколения, реализуется региональный проект «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография», который предусматривает меры, направленные на повышение качества жизни пожилых людей», – написала Елена Бибикова в телеграм-канале.

Сенатор отметила, что особое внимание уделяется качеству медицинской помощи, в частности открываются гериатрические центры, геронтологические кабинеты в учреждениях первичного звена здравоохранения.

На базе Псковского госпиталя ветеранов создан Региональный гериатрический центр, открыто 20 коек, работают врачи-гериатры. В городской поликлинике Пскова в ближайшее время запланировано открытие трех кабинетов врачей-гериатров. В планах создать подобные кабинеты в других муниципалитетах области. «В Псковском госпитале ветеранов в рамках реализации нацпроектов идет активное обновление материально-технической базы, закупка нового оборудования», - рассказала парламентарий.

Елена Бибикова обсудила с Сергеем Белявским ряд проблемных вопросов, в числе которых аккредитация гериатрических кабинетов, создание доступной среды и современной инфраструктуры в здании медучреждения, перспективы развития госпиталей ветеранов войн в регионах страны.

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