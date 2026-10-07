Как защитить сад от осенних заморозков, рассказала специалист
Опавшие листья помогут защитить растения в саду от перепадов температуры и сохранить влагу в почве. Об этом рассказала председатель регионального отделения Союза садоводов России в Крыму Татьяна Олейник, пишет 360.ru.
По словам специалиста, осенняя листва становится для сада естественным укрытием: она защищает корни растений от колебаний температуры и удерживает влагу в почве. Здоровыми осенними листьями можно мульчировать приствольные круги деревьев и кустарников. Слой листвы должен быть около 10 сантиметров.
Эксперт пояснила, что главная угроза – заморозки с перепадом от минуса к плюсу. При этом листва уже находится на участке, покупать ничего не нужно: она и защищает растение от перепада температур, и сохраняет влагу.
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