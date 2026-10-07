Как защитить сад от осенних заморозков, рассказала специалист

23:12, 07 октября 2026, ПАИ

Опавшие листья помогут защитить растения в саду от перепадов температуры и сохранить влагу в почве. Об этом рассказала председатель регионального отделения Союза садоводов России в Крыму Татьяна Олейник, пишет 360.ru.

По словам специалиста, осенняя листва становится для сада естественным укрытием: она защищает корни растений от колебаний температуры и удерживает влагу в почве. Здоровыми осенними листьями можно мульчировать приствольные круги деревьев и кустарников. Слой листвы должен быть около 10 сантиметров.

Эксперт пояснила, что главная угроза – заморозки с перепадом от минуса к плюсу. При этом листва уже находится на участке, покупать ничего не нужно: она и защищает растение от перепада температур, и сохраняет влагу.