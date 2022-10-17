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Экономика

В Центробанке объяснили замедление инфляции в Псковской области

Годовая инфляция в Псковской области в сентябре 2022 года продолжила снижаться и достигла 13,76%. Ранее динамика инфляции в регионе была определена по большей части расширением предложения на отдельных товарных рынках, снижением давления со стороны издержек производства некоторых продовольственных товаров и снижением потребительского спроса, сообщается на сайте Центробанка РФ. 

По итогам минувшего месяца в регионе замедлился годовой рост цен на свинину, куриное мясо, молоко, творог, сметану, сливочное масло и сыры.

Наращивание объемов производства мясных и молочных продуктов по стране способствовало расширению их предложения в регионе. Также уменьшилось и давление на цены мясной и молочной продукции со стороны издержек животноводов. Всё это произошло на фоне увеличения объемов производства комбикормов, а также снижения цен на зерно и сою. Дополнительное влияние на снижение издержек оказали меры государственной поддержки.

Также в России увеличился объем производства сахара, что способствовало расширению предложения и замедлению роста цен на него. «Развитие тепличных комплексов в регионах-производителях привело к росту урожая овощей закрытого грунта. Увеличению предложения плодоовощной продукции также способствовало расширение географии импортных поставок. В результате помидоры стали дешевле, чем год назад. На динамику цен на томаты повлиял также эффект высокой базы прошлого года. Тогда из-за погодных условий в регионах-производителях возникли трудности с уборкой грунтовых овощей, а также выросли издержки на обогрев теплиц», — говорится в сообщении.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в регионе в сентябре снизился и составил 17,52% после 18,34% в августе.

На фоне ослабления потребительской активности замедлился годовой рост цен на новые легковые автомобили, которые сильно подорожали весной. Объем предложения автомобилей в регионе несколько увеличился за счет параллельного импорта, что также оказывает сдерживающее влияние на ценовую динамику в данном сегменте.

Цены на парфюмерию и косметику снизились из-за снижения потребительской активности россиян. А улучшение эпидемической ситуации в регионе способствовало снижению спроса на медицинские товары и замедлению роста цен на них, заметили в ЦБ.

Замедление роста цен на услуги во многом было связано с ослаблением потребительской активности. В частности, сокращение спроса на автомобили и отмена их обязательного ежегодного техосмотра снизили востребованность технического обслуживания автомобилей. Это привело к замедлению годового роста цен на данный вид услуг.

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