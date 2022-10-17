Великолучанин лишится автомобиля Lexus, если не погасит долг

19:22, 17 октября 2022, ПАИ

В отделе судебных приставов города Великие Луки находится исполнительное производство в отношении великолучанина, имеющего задолженность по арендной плате перед администрацией Новосокольнического района в размере около 4 миллионов рублей. Об этом сообщили в ОСП Великих Лук.

В рамках исполнительного производства к должнику были применены различные меры принудительного характера, включая запрет на регистрационные действия и временное ограничение на выезд должника за пределы РФ. Однако применение мер не побудили должника к оплате долга.

Также было выяснено о наличии в собственности автомобиля LEXUS ES250, который арестовали.

Должник приходил в отделение судебных приставов, где ему были даны разъяснения, что будет дальше с его машиной в случае неуплаты задолженности. Транспортное средство будет реализовано на торгах для дальнейшего погашения задолженности.