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Происшествия

Пьяная псковичка решила отвезти знакомую в больницу и попала под суд

Жительница Пскова предстанет перед судом за пьяное вождение без прав, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Фото: ПАИ

В марте этого года 35-летняя женщина, которую ранее лишили водительских прав за пьяную езду, после распития алкоголя решила отвезти свою знакомую в больницу. Знакомой стало плохо после большого количества выпитого спиртного.

Сев за руль своей машины, псковичка не справилась с управлением и попала в аварию, столкнувшись с другим автомобилем. Прибыв на место ДТП, сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель находилась в нетрезвом состоянии и отстранили её от управления транспортным средством.

За повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для дальнейшего рассмотрения.

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