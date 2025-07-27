54-летний мужчина пропал в Куньинском районе

11:09, 27 июля 2025, ПАИ

54-летний Михаил Прокофьев пропал в Куньинском районе. Об этом сообщается в группе поискового отряда Великолукского района «След» в соцсети «ВКонтакте».

23 июля он ушёл из дома в деревне Мишково Куньинского района и пропал. По имеющейся информации, ушёл в сторону Куньи.

Был одет в чёрную в белую полоску футболку, чёрные брюки и чёрные ботинки. С собой у мужчины были приёмник и музыкальная колонка.

Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией, просят сообщить об этом поисковому отряду «След» по номеру 8-911-376-76-76.