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Происшествия

Автомобиль скатился в озеро в Гдовском районе

Автомобиль скатился в озеро Серебряное в Гдовском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Автомобиль скатился в озеро в Гдовском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль скатился в озеро в Гдовском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль скатился в озеро в Гдовском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В машине находились парень и девушка 22 лет. Очевидцы помогли им выбраться. Медицинская помощь не потребовалась.

На месте работали экстренные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.

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