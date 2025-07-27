Автомобиль скатился в озеро в Гдовском районе

10:47, 27 июля 2025, ПАИ

Автомобиль скатился в озеро Серебряное в Гдовском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В машине находились парень и девушка 22 лет. Очевидцы помогли им выбраться. Медицинская помощь не потребовалась.

На месте работали экстренные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.