Автомобиль скатился в озеро в Гдовском районе
Автомобиль скатился в озеро Серебряное в Гдовском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В машине находились парень и девушка 22 лет. Очевидцы помогли им выбраться. Медицинская помощь не потребовалась.
На месте работали экстренные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.
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