Поиски пропавшего неделю назад мужчины продолжаются в Псковской области

15:05, 27 июля 2025, ПАИ

Поиски пропавшего Олега Карповича продолжаются в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

20 июля он вышел из дома в деревне Извоз Новоржевского района и не вернулся. Его местонахождение до сих пор остаётся неизвестным.

Заявка на поиск мужчины поступила на горячую линию поисково-спасательного отряда 20 июля в 20:36. С этого момента поиск ведётся непрерывно.

Волонтеры опросили родственников, распространили информацию в социальных сетях, провели прозвон больниц. К 23:00 того же дня выехали первые автономные группы с поисковиками для отработки территорий на месте пропажи. Неравнодушные местные жители и родственники проводили опросы, занимались оклейкой и оповещением ближайших населённых пунктов.

«За восемь дней поисков добровольцами и родственниками пропавшего расклеены десятки ориентировок, опрошено множество свидетелей. Общая протяжённость треков пеших групп и БПЛА составляет более 600 километров. Но Олег Карпович всё ещё не найден», - сообщили в отряде.

Всех, кто обладает любой информацией, просят сообщить нам на бесплатную горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52.