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Происшествия

Два человека погибли и 19 госпитализированы в результате пожара в Ейске

Пожар в доме после падения самолёта. Фото: скрин видео

МЧС Кубани сообщает о гибели в Ейске двух человек в результате пожара в 9-этажке, в которую врезался военный самолет, сообщает Интерфакс.

«На настоящий момент два человека погибли, 19 – госпитализированы», – сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В свою очередь, Министерство ГО и ЧС края в своем телеграм-канале сообщает, что эвакуированные жители дома будут временно размещены в пансионатах.

«Эвакуированные жители будут временно размещены в пансионатах. На место ЧП выехала оперативная группа министерства ГО и ЧС края во главе с министром Сергеем Штриковым», – говорится в сообщении.

Один из пострадавших в пожаре в 9-этажке в Ейске, на которую упал военный самолет, находится в реанимации, сообщили «Интерфаксу» в Ейской центральной районной больнице. 
Телеканал «Россия-24» сообщил, что  «огнем затронуто порядка 30 квартир».

«Спасатели до сих пор не могут приступить к ликвидации пожара. Детонация боекомплектов прекратилась, но сотрудники экстренных служб опасаются неразорвавшихся боеприпасов. При этом часть жителей удалось эвакуировать», – отмечается в телерепортаже.

«По предварительным данным, причиной аварии могла стать птица, попавшая в двигатель при взлете», – добавил он.

Замгубернатора Кубани Анна Минькова сообщила, что для помощи пострадавшим после падения самолета на жилой дом в Центральной районной больнице развернуто 8 операционных. Она добавила, что для помощи пострадавшим в общей сложности задействовано 14 бригад скорой помощи из Ейской, Щербиновской и Староминской ЦРБ.

В понедельник вечером бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске (Краснодарский край), пилоты катапультировались.

В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что пожар полностью охватил один из подъездов девятиэтажки в Ейске после падения военного самолета, есть пострадавшие. «Огнем охвачен подъезд целиком, повреждены в той или иной степени порядка 45 квартир», – сказали в службе.

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