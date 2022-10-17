Воспитанникам псковского детсада № 46 рассказали о правилах поведения на железной дороге

21:50, 17 октября 2022, ПАИ

Воспитанники псковского детского сада № 46 «Светлячок» стали участниками профилактической акции «Безопасный октябрь», которую организовали представители ОАО «РЖД» музея совместно с сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних Псковского линейного отдела МВД России на транспорте Васильевой Натальей Алексеевной. Об этом ПАИ сообщили в воспитательном учреждении.

Целью акции было изучение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта. Для закрепления изученного детям продемонстрировали профилактический мультфильм, который помог получить конкретные представления о правилах безопасности на железной дороге.

Завершением акции была экскурсия на пешеходный мост станции Псков, где дети наглядно увидели железную дорогу и безопасные места перехода через неё.