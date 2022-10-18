В Невеле произведена замена сосудов для сжиженного газа

08:23, 18 октября 2022, ПАИ

В Невеле специалисты провели замену сосудов для сжиженного углеводородного газа, расположенных на улице Энгельса. Мероприятия проведены за счет средств областного (1,8 млн рублей) и местного (100 тысяч рублей) бюджетов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Помимо основных работ выполнено благоустройство территории, осуществлен пуск газа. Замена оборудования позволила повысить безопасность снабжения многоквартирного дома сжиженным газом и улучшить качество услуги.

Как отметили в региональном комитете по строительству и ЖКХ, ежегодное выделение средств из областного бюджета на проведение ремонта групповых резервуарных установок сжиженного газа составляет около 10 млн рублей. Указанные расходы запланированы в проекте бюджета на 2023–2025 годы.