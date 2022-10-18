Сборная Псковской области завоевала медали на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою
Сборная Псковской области завоевала медали на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской федерации РБ. Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Надежды России» прошли в Санкт-Петербурге 14-16 октября.
В турнире приняли участие более 400 спортсменов из 33 регионов. Соревнования проводились среди юношей и девушек в категориях 12-13, 14-15, 16-17 и юниоров 18-20 лет.
Призерами всероссийских соревнований в своих возрастных и весовых категориях стали трое псковичей и один великолучанин.
Серебряную медаль среди юношей 12-13 лет завоевал воспитанник тренера Марата Хабибуллина Станислав Федоров. Бронзовыми призерами в категориях 12-13 и 14-15 лет стали Тимофей Шапкин и Кирилл Сыров. Их тренеры: Владимир Евдокимов, Рафаэль Керимов. Все три спортсмена представляют псковскую спортивную школу «Мастер».
На третью ступень пьедестала юниоров 18-20 лет поднялся великолукский спортсмен Лука Коршунов, поборовшийся за выход в финал с самым титулованным бойцом соревнований. Тренирует спортсмена Евгений Павловский.
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Сборная Псковской области завоевала медали на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою