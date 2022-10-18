Псковичка получила наказание за поддельную медкнижку

11:36, 18 октября 2022, ПАИ

Псковичку признали виновной в использовании заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего ей право доступа к работе в пищевой промышленности и в сфере торговли (ч. 3 ст. 327 УК РФ), сообщили Псковскому агентству информации в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В октябре 2020 года женщина купила поддельную медицинскую книжку, в которую были внесены сведения о прохождении ею медицинской комиссии. В мае 2022 года она предъявила документ для допуска к работе в одном из гипермаркетов Пскова.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 4 месяца.