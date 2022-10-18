Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пскович с ножом похитил спиртное из магазина на улице Горького

В Пскове по горячим следам раскрыт разбой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 17 октября в магазине на улице Максима Горького неизвестный мужчина, угрожая ножом, похитил спиртное и скрылся. Вскоре его задержали полицейские. Подозреваемым является безработный 32-летний пскович. Изъяты похищенное и нож.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 «Разбой» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется расследование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

18 октября 2022

Водитель автомобиля Skoda госпитализирован после ДТП в Пскове

18 октября 2022

ГИБДД предупреждает об опасности езды на скутерах и мопедах
18 октября 2022

Пять человек погибли в ДТП на псковских дорогах за неделю
17 октября 2022

Семьям погибших при ЧП в Ейске будет выплачено по 1 млн рублей
17 октября 2022

Видеорегистратор снял смертельное ДТП в Печорском районе
17 октября 2022

Два человека погибли и 19 госпитализированы в результате пожара в Ейске
17 октября 2022

От рухнувшего самолёта жилой дом горит с первого по девятый этажи

17 октября 2022

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Печорском районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...