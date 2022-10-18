Пскович с ножом похитил спиртное из магазина на улице Горького

11:55, 18 октября 2022, ПАИ

В Пскове по горячим следам раскрыт разбой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 17 октября в магазине на улице Максима Горького неизвестный мужчина, угрожая ножом, похитил спиртное и скрылся. Вскоре его задержали полицейские. Подозреваемым является безработный 32-летний пскович. Изъяты похищенное и нож.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 «Разбой» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется расследование.