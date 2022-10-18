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Общество

Антинаркотический форум «Доброволье» пройдет в Печорах 24-26 октября

Антинаркотический форум «Доброволье» пройдет в паломническом центре в Печорах  с 24 по 26 октября. Это будет восьмой по счету форум на эту тему, сообщила на брифинге в медиацентре ПАИ заместитель начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Ольга Митрофанова.

Она рассказала, что форум уже успел стать традиционным. Участие в нем примут дети из Пскова и 14 районов области. Организаторы ожидают порядка 80 участников, не считая руководителей групп. Все дети-участники являются волонтерами Ресурсного центра добровольчества Псковской области.

Также Ольга Митрофанова отметила, что проблема распространения наркотиков среди детей в регионе стоит остро, поэтому важно привлекать юное поколение к антинаркотической теме.

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