Дополнительные поезда из Великих Лук в Санкт-Петербург пустят на ноябрьские праздники
Для обеспечения перевозки пассажиров в период осенних каникул и ноябрьских праздников назначил дополнительные поезда из Санкт-Петербурга в Великие Луки и обратно. Об этом пишет сайт «Луки.ру».
Так, 3 ноября в 19:39 поезд отправится из Санкт-Петербурга в Великие Луки, 6 ноября в 22:18 назначен поезд из Великих Лук.
Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования пассажиры могут получить по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), на официальном сайте ОАО «РЖД».
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