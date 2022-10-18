Дополнительные поезда из Великих Лук в Санкт-Петербург пустят на ноябрьские праздники

21:34, 18 октября 2022, ПАИ

Для обеспечения перевозки пассажиров в период осенних каникул и ноябрьских праздников назначил дополнительные поезда из Санкт-Петербурга в Великие Луки и обратно. Об этом пишет сайт «Луки.ру».

Так, 3 ноября в 19:39 поезд отправится из Санкт-Петербурга в Великие Луки, 6 ноября в 22:18 назначен поезд из Великих Лук.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования пассажиры могут получить по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), на официальном сайте ОАО «РЖД».