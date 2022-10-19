Михаил Ведерников поздравил преподавателей и студентов с юбилеем ПсковГУ

00:20, 19 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил преподавателей и студентов с 90-летним юбилеем Псковского государственного университета. Текст поздравления он разместил в своём Telegram-канале.

«Сегодня ПсковГУ не только является ведущим университетом нашей области, но и занимает достойное место среди образовательных учреждений страны.

Сильный профессорско-преподавательский состав своевременно реагирует на вызовы современности, чтобы обеспечить регион востребованными специалистами. В этом году вуз вместе с Белорусским национальным техническим университетом стал победителем конкурса «Передовые инженерные школы» и получил федеральную поддержку на создание такой школы. Недавно ПсковГУ присоединился к ещё одному федеральному проекту – «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Сохраняя верность традициям, ПсковГУ активно внедряет передовые образовательные программы и методики, укрепляет свой авторитет в российском и международном научном сообществе. Желаю коллективу университета процветания, смелых проектов и новых открытий!», - говорится в поздравительной публикации.