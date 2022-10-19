Сильные дожди ожидаются сегодня в Псковской области

08:59, 19 октября 2022, ПАИ

Сильные дожди ожидаются днём 19 октября по юго-восточным районам Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства МЧС по Псковской области.

Пресс-служба подразделения подготовила рекомендации для населения.

При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Если сильный дождь застал вас на улице, постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери.

Для водителей также есть определенные рекомендации.

Заранее перепаркуйте автомобили из низинных мест. Не оставляйте автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления.

Если сильный дождь застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Напоминаем, при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.