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Происшествия

Напавшему на участкового великолучанину грозит до пяти лет тюрьмы

Великолучанину, напавшему на участкового после сделанного замечания, грозит до пяти лет тюрьмы, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Великих Лук. 

В сентябре местный житель, находясь в подъезде своего дома, грубо нарушал общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу и выражаясь нецензурной бранью. Участковый, находящийся на дежурстве, сделал мужчине замечание, на что гражданин отреагировал агрессивно.

«Не желая быть привлеченным к административной ответственности, [злоумышленник. – ПАИ] руками схватил сотрудника полиции, прижал его к стене подъезда и нанес ему не менее пяти ударов руками в область головы, лица и верхних конечностей, от чего участковый уполномоченный полиции ОМВД России по городу Великие Луки испытал сильную физическую боль», — рассказали в прокуратуре города. 

На данный момент уголовное дело направлено в суд. Мужчине вменяют часть 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). По данной статье злоумышленнику грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

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