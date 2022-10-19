Напавшему на участкового великолучанину грозит до пяти лет тюрьмы

10:03, 19 октября 2022, ПАИ

Великолучанину, напавшему на участкового после сделанного замечания, грозит до пяти лет тюрьмы, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Великих Лук.

В сентябре местный житель, находясь в подъезде своего дома, грубо нарушал общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу и выражаясь нецензурной бранью. Участковый, находящийся на дежурстве, сделал мужчине замечание, на что гражданин отреагировал агрессивно.

«Не желая быть привлеченным к административной ответственности, [злоумышленник. – ПАИ] руками схватил сотрудника полиции, прижал его к стене подъезда и нанес ему не менее пяти ударов руками в область головы, лица и верхних конечностей, от чего участковый уполномоченный полиции ОМВД России по городу Великие Луки испытал сильную физическую боль», — рассказали в прокуратуре города.

На данный момент уголовное дело направлено в суд. Мужчине вменяют часть 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). По данной статье злоумышленнику грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.