Планы Великолукской сельхозакадемии обсуждают в медиацентре ПАИ
19 октября в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, посвященная 65-летию Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.
О том, чем сейчас живет вуз, какие планы строит, какие перспективы видит, расскажет временно исполняющая обязанности ректора академии, профессор, доктор сельскохозяйственных наук Юлия Федорова.
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