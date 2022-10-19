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Общество

Планы Великолукской сельхозакадемии обсуждают в медиацентре ПАИ

19 октября в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, посвященная 65-летию Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.

О том, чем сейчас живет вуз, какие планы строит, какие перспективы видит, расскажет временно исполняющая обязанности ректора академии, профессор, доктор сельскохозяйственных наук Юлия Федорова.

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