Водитель уснул за рулём и вылетел в кювет на трассе в Псковской области

11:08, 19 октября 2022, ПАИ

В Новосокольническом районе водитель автомобиля Volkswagen Golf уснул за рулем и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. ДТП произошло на 485-м километре автодороги М9 «Балтия» 18 октября в 7:10, сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

31-летний водитель управлял автомобилем в утомленном состоянии. В результате ДТП он пострадал.

На месте происшествия работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.