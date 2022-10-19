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Общество

До 26 октября продлена временная схема движения по улице Кузбасской Дивизии в Пскове

Схема движения автотранспорта по улице Кузбасской Дивизии в Пскове продлена до 26 октября, сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее сообщалось, что существующая схема движения сохранится до 22 октября.

На улице Кузбасской дивизии, согласно схеме движения, на сегодняшний день для движения закрыта правая часть дороги от кольца на пересечении с улицей Никольской и большая часть нового кольца на пересечении с улицей Западной. Также закрыт выезд с улицы Владимирской на улицу Кузбасской Дивизии, выезд из дворов на улицу Крестки и проезд к улице Крестки через ручей со стороны деревни Родина.

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