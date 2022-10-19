Завершилась реконструкция проблемного участка коллектора в Псковском районе

11:20, 19 октября 2022, ПАИ

Завершена реконструкция канализационного коллектора, расположенного на земельных участках в деревнях Неелово-2 и Подосье Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области. Владелец коллектора - особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино».

По контракту специалисты заменили старую трубу длиной 800 метров на новую и смонтировали смотровые колодцы. При работах использовались современные материалы отечественного производства. Производитель гарантирует срок службы такой трубы более 50 лет с возможностью ее дальнейшей вторичной переработки.

Подрядчиком выступила псковская компания «Содружество-строй», работы завершены в установленные сроки.

Инженерное сооружение по большей части обслуживает несколько населенных пунктов, частично — ОЭЗ «Моглино». В первую очередь, с реконструкцией коллектора решена важная социальная функция — население получит качественную коммунальную услугу.

«Участок был самым аварийным. Теперь жители окрестных деревень могут не беспокоиться по этому поводу. Дальнейшая эксплуатация и обслуживания коллектора будет производиться в плановом режиме», — подчеркнул и. о. руководителя ОЭЗ «Моглино» Антон Яковлев.

Вопрос реконструкции канализационного коллектора находился на особом контроле губернатора региона Михаила Ведерникова и правительства Псковской области.