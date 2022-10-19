Работа любит тех, кто работает - ПАИ-live с Григорием Стороненковым

12:46, 19 октября 2022, ПАИ

Очередным гостем ПАИ-live стал депутат Псковской городской Думы седьмого созыва Григорий Стороненков. В чем особенности нового созыва Думы, какова динамика создания и работы ТОС и что происходит в 12-м округе – читайте в интервью.

Настрой тот же – конструктивный

– Во-первых, поздравляю вас с четвертым сроком в составе Псковской городской Думы. И давайте поговорим сначала именно о Думе. Псковская городская Дума седьмого созыва – новая структура: те же комитеты, но иной состав. И вас избирают, с вашего согласия, председателем другого комитета – по земельным вопросам и градостроительной деятельности. С чем это связано? Все-таки вы были председателем финансового комитета. Вам это ближе? Или с чем-то другим связаны такие ротации?

– Состав Думы каждого созыва отличается, и каждый раз настрой у людей был разный, но депутаты всех созывов, которых я помню, всегда были настроены конструктивно, с любовью к городу, хотели внести положительные изменения. А удалось или не удалось – это уже судить жителям. Данный состав более молодой, но настрой все тот же – конструктивный.

– Состав молодой, но руководство более зрелое, мудрое – я имею в виду председателя Псковской городской Думы, заместителей.

– Наверно, так и должно быть. И нынешний состав тоже настроен на конструктивную работу на благо города Пскова. Я надеюсь, что у нас работа получится и результаты будут видны.

– Ну а ваше назначение? Прокомментируйте, пожалуйста.

– Я в начале шестого созыва был председателем комитета по земельным ресурсам, градостроительной деятельности и муниципальной собственности. Потом мне было предложено занять должность председателя комитета по стратегическому планированию и финансовой политике – я согласился. Просто из одного комитета перешел в другой, и работа в одном и в другом комитетах мне понятна, близка, ясна. Может быть, работа в земельном комитете даже была интересна, потому что она творческая: периодически вносим изменения в Генплан города Пскова, в градостроительное зонирование и в основополагающий документ для проектирования – основы градостроительного проектирования. Все это живое, требует изменения, потому что время дает новые вызовы и, соответственно, все это должно отражаться в основополагающих документах. Так что работа в данном комитете мне близка, ясна, и в данном созыве буду работать в этом комитете.

– Работа серьезная, работа с людьми, если мы вспомним последний спор о земле, на которой оказались постройки в районе хлебозавода.

– Именно!

– Там приходилось считаться с мнением и людей, и Генпланом, все приходилось решать в комитетах, комиссиях.

– Тем более что это еще мой округ.

– Вы еще на сессии попросили включить себя в финансовый комитет...

– Да.

– Все-таки будете продолжать?

– Руку на пульсе надо держать. Надо быть в курсе изменений в бюджет. Считаю, чтобы полноценно выполнять свои обязанности депутата, надо иметь и там и там информацию.

– И будете подсказывать своим коллегам, председателем комитета назначена Юлия Пожидаева – для нее это несколько новая сфера деятельности.

– Дорогу осилит идущий. Я считаю, что у нее все получится. Если нужна будет моя помощь, я ее, конечно же, окажу.

– Было же уже заседание вашего профильного комитета в новом составе?

– Нет, еще не было ни одного заседания. В основном в начале работы этого созыва была большая нагрузка на правовой комитет, потому что надо было внести структурные изменения, скорректировать наши регламенты и документы. И прошло одно заседание бюджетного комитета. Вот и все пока.

«Да, я хочу»

– Давайте поговорим о работе в вашем 12-м округе. Сейчас у вас активно идет создание ТОС.

– Да.

– Сколько уже создано и сколько еще запланировано ТОС?

– Мы в начале только этой работы. Успех любой работы зависит от хорошего информационного обеспечения, когда люди понимают, что нового появляется, чем можно воспользоваться и как можно свою энергию превратить в благо для дома, для улицы и т. д. Мы все лето вели большую информационную работу через наши соцсети, газеты объясняли, что такое ТОС, как можно этим инструментом реально благоустроить свою территорию.

Тем, кто дает информацию, кажется, что информационный посыл излишний, а те, кто получает информацию, как правило, говорят, что информационный посыл недостаточный. Так что мы информационных посылов даем очень много.

На сегодняшний день поданы четыре заявки на ТОС, два из них уже зарегистрированы, на подходе еще дворовые территории, которые тоже захотели поучаствовать. Я считаю, что процесс начался, он идет. Мы помогаем с документами, с оформлением – людям только надо изъявить желание и сказать: «Да, я хочу». И с этого все начинается.

– А чтоб они захотели, вам тоже нужно для этого провести серьезную работу.

– Мы ее и ведем потихонечку.

– Что сейчас в округе происходит?

– У нас закончился ремонт дворовых территорий, сейчас идет работа над межквартальными проездами.

– На Алехина?

– Да, на Алехина. Сейчас высаживаем деревья в тех дворах и на общественных территориях, где люди хотят это сделать, делаем осенние субботники и ждем, когда будет сдан парк Гагарина, там остались небольшие недоделки. Я надеюсь, в ближайшее время мы сможем полноценно сдать парк, чтобы люди смогли его посещать, отдыхать.

Об ограждении детсада и спортплощадках

– А что с ограждением вокруг детского сада?

– Ограждение детского сада должно было быть завершено уже в августе, но, к сожалению, подрядчик не смог закупить материалы, объясняя тем, что на 3D-сетку сейчас очередь.

– С логистикой проблемы?

– Да, с поставкой, но работы идут, и на последней сессии мы выделили деньги еще на ворота (они будут полностью автоматические) и систему электронного доступа, т. е. все будет уже окончательно доделано.

– Ваш округ еще очень спортивный – никаких площадок не запланировано?

– У нас был открыт пришкольный стадион, его открывал сам губернатор, посмотрел еще территорию около школы и сказал, что тут она очень большая.

– Есть где развернуться, поработать.

– Да, и мы вышли с просьбой сделать беговые дорожки, потому что они отсутствуют. Михаил Юрьевич с пониманием отнесся, сказал, что постараются сделать и беговые дорожки…

– А воркаут-площадка не запланирована?

– И поставить воркаут-площадку, совершенно верно. Так что работа идет, и надеемся, что для всех групп населения там найдется возможность для занятия спортом.

– Прекрасно! Но это для людей постарше, а что с детской площадкой? Решен вопрос с ней на улице Ижорского Батальона?

– Да, в общей сложности на трех дворовых территориях будут поставлены детские площадки для самых маленьких. Надеюсь, что в следующем году эта работа продолжится, потому что достаточно много детских площадок было демонтировано: срок их эксплуатации истек и они были демонтированы на восьми дворовых территориях. Так что сейчас будем поэтапно все это компенсировать.

– Приятно слушать, когда что-то делается, происходит, а за этим стоит огромная работа.

– Работы всегда много. Да, работа любит тех, кто работает.