Более чем на 40% снизилась заболеваемость COVID-19 в Псковской области

16:54, 19 октября 2022, ПАИ

На 40,3 % уменьшилась заболеваемость коронавирусом в Псковской области по сравнению с предыдущей неделей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Среди заболевших на прошедшей неделе 8,4 % детей до 18 лет и 91,6 % взрослых (36,1 % составляют лица в возрасте 65 лет и старше). Количество заболевших взрослых снизилось на 41,2 %, детей до 18 лет – на 28,3 %.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 11 муниципальных образованиях. Среди них: Бежаницкий, Плюсский, Пустошкинский, Дедовичский, Порховский, Пушкиногорский, Печорский, Куньинский, Палкинский, Опочецкий районы и Псков, в 1,5 раза и более в восьми районах: Бежаницкий, Плюсский, Пустошкинский, Дедовичский, Порховский, Пушкиногорский, Печорский, Куньинский.

По сравнению с предыдущей неделей незначительный рост заболеваемости на 100 тысяч населения отмечался в трёх муниципальных образованиях: Куньинском, Плюсском, Струго-Красненском районах.