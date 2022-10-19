Автостанцию в Старом Изборске закрывают из-за её убыточности

14:17, 19 октября 2022, ПАИ

Автостанцию «Старый Изборск» в Печорском районе закрывают из-за её убыточности для «Псковавтотранса». Об этом сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов, отвечая на вопрос местной жительницы на сайте губернатора.

«Услышьте нас, жителей Старого Изборска. Не дайте снести павильон автостанции. Бедные дети, школьники и взрослые будут ждать автобус на улице и в дождь, и ветер, и в снег, и в мороз. А потом вдруг он сломается и не приедет, жди следующего. Это же ужас просто», — написала местная жительница.

Она также добавила, что билеты теперь придется покупать у водителя, что, по её мнению, будет задерживать движение. Отдельно она обратила внимание на то, что в Изборск приезжает очень много туристов.

Руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов ответил, что закрытие автостанции обоснованно и экономически целесообразно. Никаких существенных изменений, ухудшающих положение жителей деревни и туристов, при этом не произойдет. «Закрытие автостанции позволит снизить расходы ГППО «Псковавтотранс» на содержание, налогообложение, фонд оплаты труда, аренду помещения», — пояснил он.

Автостанция «Старый Изборск» в настоящее время обслуживает в основном пригородное сообщение – среднесуточное количество проходящих рейсов составляет 12 автобусов, при этом среднесуточное количество пассажиров составляет 37 человек. В связи с чем содержание автостанции, по словам Станислава Стармолотова, является невозможным и убыточным для ГППО «Псковавтотранс».

Также он отметил, что помещение автостанции представляет собой передвижной вагончик, который выполняет функцию кассы по продаже билетов. Данный объект не оборудован ни залом ожидания, ни какими-то иными помещениями, предназначенными для обслуживания пассажиров.

«Ожидание автобуса пассажирами происходит вне автостанции, на расположенном рядом оборудованном остановочном пункте. Таким образом, вне зависимости от существования автостанции условия для пассажиров в части ожидания автобусов на улице не изменятся. Приобрести билеты на необходимый рейс пассажиры смогут как на официальном сайте ГППО «Псковавтотранс» или забронировать по короткому номеру 080, так и напрямую у перевозчика», — отметил Стармолотов.

Что касается туристов, то он отметил, что туристический поток формируется в основном за счет заказных автобусов, предоставляемых туроператорами, которые производят посадку/высадку пассажиров на специальной автобусной туристической площадке. На автостанцию туристы, по его словам, приходят крайне редко.