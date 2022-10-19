ЕР держит на контроле расследование смертельного ДТП в Новосокольническом районе

14:38, 19 октября 2022, ПАИ

Секретарь Новосокольнического местного отделения «Единой России», депутат Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов прокомментировал трагическую новость о ДТП в Новосокольническом районе, в результате которого погиб человек.

«Вчера в Новосокольническом районе произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным, участником этой трагической аварии был наш однопартиец. По факту случившегося проводится проверка правоохранительными органами. В настоящее время известно, что водитель был трезв. Ведется следствие, и партия держит этот вопрос на жестком контроле. Со своей стороны мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что ДТП со смертельным исходом произошло в Новосокольническом районе 18 октября в 16:10. На 3-м километре автодороги Маево — Островки — Фалютино столкнулись автомобили Lexus и ВАЗ-2110. В результате ДТП погиб 62-летний водитель ВАЗа. Пострадал водитель автомобиля Lexus.