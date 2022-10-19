Lexus и ВАЗ столкнулись в Новосокольническом районе, погиб человек
ДТП со смертельным исходом произошло в Новосокольническом районе 18 октября в 16:10. На 3-м километре автодороги Маево - Островки - Фалютино столкнулись автомобили Lexus и ВАЗ-2110, сообщает УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.
В результате ДТП погиб 62-летний водитель ВАЗа. Пострадал водитель автомобиля Lexus.
На месте происшествия работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
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