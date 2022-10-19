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Происшествия

Два года условно получил москвич за смертельное ДТП в Псковской области

Два года условно получил 82-летний житель Московской области за смертельное ДТП в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в объединенной пресс-службе судов региона.

12 апреля подсудимый, управляя автомобилем Dacia Duster, в деревне Исса Пушкиногорского района выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Lada Granta.

В результате дорожно-транспортного происшествия водителю машины Lada Granta был причинен тяжкий вред здоровью, его пассажир от полученных травм скончался. Также скончалась пассажир автомобиля Dacia Duster.

В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью.

Суд установил, что мужчина совершил преступление, которое в соответствии с частью 3 статьи 15 УК Российской Федерации относится к категории преступлений средней тяжести.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признал полное признание вины, раскаяние в содеянном, возмещение морального вреда и имущественного ущерба, мнение потерпевших, не настаивающих на строгом наказании, возраст подсудимого и состояние его здоровья.

В итоге мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.
 
Приговор в законную силу пока не вступил.

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