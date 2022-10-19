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Общество

Родители детей-инвалидов смогут использовать дополнительные выходные 24 дня подряд

Родители детей-инвалидов смогут использовать дополнительные выходные 24 дня подряд. Законопроект об этом приняли сегодня в первом чтении, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский.

Данная инициатива позволит накапливать дополнительные выходные и использовать их как полноценный отпуск — до 24 дней подряд. Это даст возможность более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время, а также будет способствовать развитию системы социальной защиты. Предоставление таких отпусков будет согласовываться с работодателем, чтобы обеспечить баланс интересов. 

По действующему сейчас законодательству государство предоставляет четыре дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами ежемесячно.

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