Родители детей-инвалидов смогут использовать дополнительные выходные 24 дня подряд

14:48, 19 октября 2022, ПАИ

Родители детей-инвалидов смогут использовать дополнительные выходные 24 дня подряд. Законопроект об этом приняли сегодня в первом чтении, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский.

Данная инициатива позволит накапливать дополнительные выходные и использовать их как полноценный отпуск — до 24 дней подряд. Это даст возможность более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время, а также будет способствовать развитию системы социальной защиты. Предоставление таких отпусков будет согласовываться с работодателем, чтобы обеспечить баланс интересов.

По действующему сейчас законодательству государство предоставляет четыре дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами ежемесячно.