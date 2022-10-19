Псковские пограничники не дали семерым иностранцам незаконно сбежать в ЕС

15:00, 19 октября 2022, ПАИ

В Себежском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали семерых иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь границу России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Благодаря информации, полученной от местного жителя, пограничники оперативно обнаружили нарушителей, направлявшихся в сторону сопредельного государства. Молодые люди планировали незаконно пересечь государственную границу и отправиться в ЕС.

Нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов и выдворения с территории России. Иностранные граждане помещены в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации.

Пограничное управление отмечает, что активное участие в розыске и задержании нарушителей границы оказывают бдительные и ответственные местные жители, которые своевременно информируют о нахождении в пограничных районах подозрительных лиц.

Руководство Пограничного управления выражает благодарность неравнодушным жителям приграничных районов за инициативу и активное участие в защите и охране рубежей нашей страны и просит граждан информировать пограничников о противоправной деятельности на границе по телефонам:

1. Пограничное управление ФСБ России по Псковской области:

8 (8112) 698-108 (дежурный).

2. Отдел (пограничная комендатура) в г. Печоры Пограничного управления ФСБ России по Псковской области:

8 (81148) 2-42-20 (дежурный).

3. Отдел (пограничная комендатура) в г. Пыталово Пограничного управления ФСБ России по Псковской области:

8 (81147) 2-18-05 (дежурный).

4. Отдел (пограничная комендатура) в г. Себеже Пограничного управления ФСБ России по Псковской области:

8 (81140) 2-27-97 (дежурный).