Призванные по мобилизации россияне будут получать не менее 195 тысяч рублей

15:04, 19 октября 2022, ПАИ

Денежное довольствие мобилизованных должно составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Владимир Путин поручил неукоснительно соблюдать сроки и размер выплат мобилизованным, сообщает ТАСС.

​При частичной мобилизации призываются граждане, уже имеющие военно-учëтную специальность. Мобилизованные после прибытия в военную часть проходят курс восстановления навыков по занимаемой должности с учётом своей военно-учëтной специальности. Это необходимо для адаптации военнослужащих к реальным условиям СВО и боевого слаживания в составе подразделения. Подготовка включает в себя стрельбу из личного оружия, метание гранат, ориентирование на местности, оказание первой медицинской помощи и др.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов – это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. Завершится частичная мобилизация в течение двух недель.

В Псковской области мобилизованным предоставляют также единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Также супруга/супругу или их вместе освободят от уплаты транспортного налога за один легковой автомобиль на период 2021 и 2022 годов.