Мобилизованные псковичи получат единовременную выплату

14:36, 12 октября 2022, ПАИ

Указ о мерах поддержки граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, и членов их семей подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Документ размещен на портале нормативно-правовых актов Псковской области.

Мобилизованным предоставят единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Также супруга/супругу или их вместе освободят от уплаты транспортного налога за один легковой автомобиль на период 2021 и 2022 годов. Меры из указа начнут действовать с сегодняшнего дня.

«Пакет мер поддержки мобилизованных и их семей принят и будет опубликован в ближайшее время. Благодарю Александра Алексеевича Котова [председателя регионального парламента. - ПАИ] и депутатов Псковского областного Собрания за конструктивное содействие. Все необходимые корректировки бюджета будут проведены на ближайшей сессии», - отметил губернатор в своем Telegram-канале.

​При частичной мобилизации призываются граждане, уже имеющие военно-учëтную специальность. Мобилизованные после прибытия в военную часть проходят курс восстановления навыков по занимаемой должности с учётом своей военно-учëтной специальности. Это необходимо для адаптации военнослужащих к реальным условиям СВО и боевого слаживания в составе подразделения. Подготовка включает в себя стрельбу из личного оружия, метание гранат, ориентирование на местности, оказание первой медицинской помощи и др.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.