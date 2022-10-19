350 тонн мяса производят в Псковской области

15:48, 19 октября 2022, ПАИ

350 тонн мяса производят в Псковской области. Об этом на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации сообщил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Александр Никандров.

«Сегодня очень много требований к этим предприятиям. Они все должны быть закрытого типа, а это затраты финансовые и трудовые, это охрана, пропуски», - отметил Никандров.

Также, по его словам, в связи с последними событиями усугубилась кадровая проблема. «Стараемся это отработать и привлечь студентов, а также переобучить старый состав. Без новых технологий никак», - сказал зампредседателя профильного комитета.