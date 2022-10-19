На трудности сообщения Завокзалья с центром Пскова пожаловалась пенсионерка

15:55, 19 октября 2022, ПАИ

С жалобой на некомфортные условия проживания в районе Завокзалья обратилась к вице-спикеру Псковского областного Собрания депутатов Александру Братчикову псковичка Нина Верязова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В общественной приёмной «Единой России» пенсионерка рассказала о проблемах, главная из которых – изолированное положение окраины Пскова. «Железная дорога загородила нас со всех сторон заборами. Говорят, ходите через надземный переход, но мне с больными ногами через этот мост не пройти. Попробовала летом два раза: пока поднялась по ступенькам еле-еле, пока спустилась – ровно час потратила», - пожаловалась инвалид.

По словам пенсионерки, в районе Завокзалья нет ни поликлиники, ни аптеки, ни банкомата, да и покупать продукты в местных магазинах выходит дороже, чем в торговых сетях города. В такой ситуации возможность быстро добраться до центральной части Пскова становится почти жизненной необходимостью.

«Мы вместе с городскими властями работаем над тем, чтобы по улице Рельсовой пустить автобус, - проинформировал посетительницу общественной приёмной Александр Братчиков. – Забор у вокзала – обязательное требование антитеррористической безопасности, здесь точно ничего сделать не получится».

Нина Верязова согласилась, что автобусное сообщение кардинально изменило бы ситуацию и могло бы снять остроту проблемы, но пока вопрос в стадии решения, предложила выдавать маломобильным жителям Завокзалья специальные пропуска, по которым они могли бы проходить к вокзалу напрямую через калитки в ограждении. «Знаю, в Ганзейские дни кому-то выдавали такие пропуска», - рассказала пенсионерка.

Александр Братчиков усомнился, что руководство РЖД пойдёт на такие временные меры, но пообещал сделать запрос о возможности прохождения по охраняемой территории жителей близлежащих к вокзалу улиц по документам или специальным спискам. «Не уверен, что получится, но постараюсь вам помочь, по крайней мере приложу для этого все усилия», - пообещал вице-спикер.

В завершение Александр Братчиков ещё раз повторил, что, по его убеждению, самое правильное решение в этой ситуации – введение дополнительного автобусного маршрута, и заверил, что работа в этом направлении активно ведётся.