С рабочих столов псковичей за 9 лет исчезли фото и сувениры

16:06, 19 октября 2022, ПАИ

За последние 9 лет мобильные телефоны, ежедневники, ручки и очки стали встречаться на рабочих местах псковичей чаще, а фотографии и сувениры — реже, сообщает сервис SuperJob.

Самый распространенный предмет на рабочем столе — мобильный телефон: он всегда рядом у каждого второго офисного сотрудника (52%), причем мужчины держат его на расстоянии вытянутой руки чаще женщин. Кружка на столе — у 15% опрошенных. У каждого десятого (10%) рядом ежедневник или записная книжка, у 8% — ручка или карандаш, у 5% — очки. Ноутбук на столе у 5% респондентов, ключи — у 2%. Причем кружку и ключи чаще можно увидеть на столе у мужчин, а зеркало и косметику — у женщин.



Лишь 14% псковичей сообщили, что стараются не загромождать рабочее пространство, поэтому их стол обычно пуст.