Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

С рабочих столов псковичей за 9 лет исчезли фото и сувениры

За последние 9 лет мобильные телефоны, ежедневники, ручки и очки стали встречаться на рабочих местах псковичей чаще, а фотографии и сувениры — реже, сообщает сервис SuperJob.

Самый распространенный предмет на рабочем столе — мобильный телефон: он всегда рядом у каждого второго офисного сотрудника (52%), причем мужчины держат его на расстоянии вытянутой руки чаще женщин. Кружка на столе — у 15% опрошенных. У каждого десятого (10%) рядом ежедневник или записная книжка, у 8% — ручка или карандаш, у 5% — очки. Ноутбук на столе у 5% респондентов, ключи — у 2%. Причем кружку и ключи чаще можно увидеть на столе у мужчин, а зеркало и косметику — у женщин.

Лишь 14% псковичей сообщили, что стараются не загромождать рабочее пространство, поэтому их стол обычно пуст.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

19 октября 2022

Вечный огонь перенесли на время ремонта Могилы Неизвестного Солдата в Пскове
19 октября 2022

На трудности сообщения Завокзалья с центром Пскова пожаловалась пенсионерка
19 октября 2022

Бананоеды и жабы не смогли попасть из Риги в Псковскую область
19 октября 2022

Названы требования к кандидатам на пост главы Пскова
19 октября 2022

Призванные по мобилизации россияне будут получать не менее 195 тысяч рублей
19 октября 2022

Начальник псковского УФСИН рассмотрел обращения о замене наказания осужденным
19 октября 2022

Неслабый пол: псковички стали активно интересоваться курсами по военной подготовке
19 октября 2022

Лауреатов премии правительства наградили в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...