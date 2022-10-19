Отцы с тремя детьми и более освобождены от мобилизации
Многодетные отцы (с тремя и более детьми) освобождены от частичной мобилизации, сообщил в своём Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны России. Ответ однозначный: отцы трёх и более детей должны быть освобождены от мобилизации. На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям. Важно, чтобы призывные комиссии руководствовались директивами Минобороны и Генштаба», – напомнил Вячеслав Володин.
Отсрочка от мобилизации предоставляется гражданам:
— признанным временно негодными к военной службе по состоянию здоровья;
— занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
— являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и/или несовершеннолетней родной сестры;
— имеющим на иждивении трёх или более детей в возрасте до 16 лет;
— женщинам, имеющим одного ребёнка и более;
— имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного и более ребёнка.
«Контроль со стороны депутатов Государственной думы будет обеспечен», – пообещал председатель нижней палаты Парламента.
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