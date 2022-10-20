Дому Белого аиста в Гдове нужна помощь

00:50, 20 октября 2022, ПАИ

Гдовскому дому Белого аиста нужно доставить птицу из Твери, сообщил паблик волонтёрский центр помощи птицам.

«В Тверской области завис аист. И всё бы ничего, но аист завис у человека, которому почти 90 лет и которому очень сложно ухаживать за птицей. Дом Белого Аиста из Псковской области готов взять аиста, заботиться о нём, холить и лелеять. Дело за малым — отвезти птицу. Уже найден надёжный водитель, который готов взяться за доставку и отнестись к аисту с уважением, но стоимость такой перевозки 14 000 рублей. Дом Белого аиста начал сбор денег», – сообщили администраторы паблика Вконтакте.



А если вдруг вы сами в ближайшие дни едете в Псковскую область из Твери и готовы взять с собой аиста, свяжитесь с волонтёрами.