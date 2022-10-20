Пскович стал дипломантом Дельфийских игр государств-участников СНГ

08:05, 20 октября 2022, ПАИ

Пскович Лев Кричевский стал дипломантом XVI Молодёжных Дельфийских игр государств-участников СНГ. Об этом сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

19 октября учащийся детской музыкальной школы валторнист Лев Кричевский и концертмейстер, преподаватель колледжа Мария Трофимова вернулись из Душанбе, где приняли участие в XVI Молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ.

В мероприятии приняли участие более 500 человек от десяти до 25 лет в номинациях: фортепиано, скрипка, изобразительное искусство, сольное академическое и народное пение, эстрадное пение и другие. По итогу творческих состязаний пскович занял четвёртое место.

В первом туре Лев Кричевский исполнил первую часть концертной пьесы Камиля Сен-Санса и вторую часть концерта №2 Карла Матиса, во втором – вторую часть концертной пьесы Камиля Сенсанса и финал концерта № 3 Вольфганга Амадея Моцарта.

«Стать четвёртым среди сильнейших молодых музыкантов – это большая победа и важный этап для дальнейшего творческого роста музыканта», - отметила преподаватель Мария Трофимова.

Напомним, что в этом году Дельфийские игры были посвящены Году народного творчества и культурного наследия в СНГ, а также 20-летнему юбилею Молодёжных Дельфийских игр Содружества.